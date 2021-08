Calciomercato Juventus, affondo per Ronaldo | Bomba dalla Francia

Calciomercato Juventus, dalla Francia sicuri: preparato l’assalto per Cristiano Ronaldo. Indiscrezione clamorosa!

L’effetto domino provocato dall’approdo di Leo Messi al Paris Saint Germain e dall’approdo di Romelu Lukaku al Chelsea, “rischia” di tenere fuori dai giochi Cristiano Ronaldo, che in un certo senso si trova costretto a restare per un altro anno alla Juventus, rispettando la naturale scadenza del contratto. Come riferito a più riprese sia dalla dirigenza che dallo stesso Max Allegri, il campione portoghese darà un contributo importante alla causa anche quest’anno, per cercare di risollevare le sorti di una squadra che nella scorsa stagione non è riuscita ad esprimersi al meglio. Tuttavia, neanche per Cr7 sono mancate le sirene provenienti dai club esteri.

Calciomercato Juventus, l’Inter Miami e il Real si sono fatti avanti per Cr7

Come riportato dal portale francese “Le10sport.com“, l’Inter Miami avrebbe avuto dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione Ronaldo, anche se le chances che il portoghese decida di provare un’avventura Oltreoceano sono piuttosto limitate. All’indomani del ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real, c’era stato qualche abboccamento con i Blancos, sulla base di un’operazione imbastita con uno scambio: anche quest’idea è però naufragata, con il portoghese che alla ripresa degli allenamenti ha varcato regolarmente i cancelli della Continassa.