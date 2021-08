Juventus, fissato il vertice. Ma intanto non scenderà in campo

La Juventus ha intenzione di affondare il colpo nelle prossime ore. Ma la questione per il rinnovo di contratto di Dybala non è di facile risoluzione.

Ci siamo. Già ieri avevamo spiegato come il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, avesse terminato il suo periodo di quarantena. Ha quindi in programma l’incontro con i dirigenti della Juventus per mettere un punto ad una delle telenovelas più lunghe ed estenuanti della Serie A. Quella per il proprio assistito è una situazione un po’ paradossale, di stallo completo che ha accompagnato tutto il periodo pandemico. A mettere la parola fine alla vicenda è stato Max Allegri. Ha detto che lo vuole in rosa e che è il suo numero 10. Il resto non si discute.

Dybala e il rinnovo, ecco il summit

La Gazzetta dello Sport fa il punto. E’ confermato per oggi l’incontro fra il procuratore della Joya, Jorge Antun e il capo dell’area sportiva Cherubini. Si ricomincerà a parlare di quel rinnovo su cui i discorsi si erano fermati otto mesi fa. Ora, dopo il ritorno di Allegri e alcuni positivi colloqui con il giocatore, c’è fiducia. A livello economico si dovrebbe partire da 8 milioni che possono aumentare con i bonus. Paulo Dybala intanto non prenderà parte al Trofeo Gamper. Il calciatore non sarà in campo perché sta recuperando dall’infortunio.