Barcellona-Juventus, l’annuncio di Allegri: “Non verrà con noi”

Questa sera si gioca Barcellona-Juventus, amichevole di lusso valida per il “Trofeo Gamper”. E c’è molta curiosità attorno alle scelte di Allegri.

Il tecnico bianconero deve fare le prove generali in vista dell’esordio in campionato contro l’Udinese, visto che fino al debutto di domenica 22 agosto poi ci sarà in programma solo un altro test contro l’Atalanta. C’è attesa dunque riguardo l’undici che Allegri manderà in campo, anche se bisognerà tenere in conto che ci sono alcuni giocatori che sono rientrati in gruppo solo da qualche giorno (i nazionali azzurri e i sudamericani su tutti) e che dunque potrebbero scendere in campo solamente per uno spezzone. E poi ci sono gli assenti certi.

