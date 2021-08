Tutto ormai pronto per l’amichevole che questa sera la Juventus giocherà contro il Barcellona. Per i bianconeri una sfida sicuramente complicata.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A e dopo il match di questa sera in terra spagnola per la Juventus ci sarà solo una amichevole in programma, quella contro l’Atalanta del 14 agosto. Ecco perchè mister Allegri ci tiene molto ad una prova di spessore da parte dei suoi ragazzi, anche se tanti giocatori sono rientrati in gruppo solo da qualche giorno. “Arriviamo a questa partita con una settimana di allenamenti fatti tutti insieme. La squadra ha lavorato con entusiasmo e voglia. Esperimenti? Abbiamo dei giocatori che possono ricoprire dei ruoli in mezzo al campo e voglio vederli” annuncia il tecnico bianconero alla vigilia. Che sottolinea come ” il mio compito è continuare il lavoro che mi ha lasciato Pirlo e cercare di migliorare quello che ho trovato. Per farlo serve spirito di sacrificio e voglia di mettersi in discussione tutti i giorni”.

