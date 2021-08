Calciomercato Juventus, colpo dal City | Ramsey pedina di scambio

Calciomercato Juventus, colpo dal City: Ramsey inserito nell’affare come pedina di scambio per raggiungere l’intesa.

Ore frenetiche in casa Juventus. Dopo aver perfezionato la cessione di Merih Demiral all’Atalanta, i bianconeri stanno ora cercando di stringere i tempi sia per Pjanic, che per Locatelli; in tutto questo, Cherubini vorrebbe anche puntellare l’attacco, già rinforzatosi dopo lo sbarco di Kaio Jorge, strappato alla concorrenza a prezzo relativamente ridotto. In questo senso, non tramonta affatto la pista che porta a Gabriel Jesus che, vedrà sicuramente ridimensionato il proprio minutaggio, dopo che i Citizens hanno messo le mani su Grealish, e cercheranno in tutti i modi di dare l’assalto anche ad Harry Kane.

Calciomercato Juventus, tentazione Gabriel Jesus | Pronto lo scambio

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, il costo del cartellino del brasiliano si aggira sui 50 milioni di euro: un esborso che i bianconeri vedrebbero ridotto, nel caso in cui riuscissero ad inserire nella trattativa Aaron Ramsey, valutato circa 20 milioni di euro. Gli altri 30 milioni sarebbero colmati attraverso un prestito oneroso ( di 10 milioni di euro), e un riscatto attorno ai 20 milioni di euro. Bisogna capire, però, se i Citizens accettano l’inserimento di Ramsey, per il quale qualche giorno fa ha effettuato qualche timido sondaggio esplorativo anche il Milan, con il gallese che però non convince al 100% Stefano Pioli, che gradirebbe un profilo più giovane.