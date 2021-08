Calciomercato Juventus, oggi l’occasione per parlare di Pjanic

Barcellona-Juventus non sarà solamente una amichevole di lusso ma anche probabilmente un momento chiave del calciomercato estivo dei bianconeri.

In attesa che il club sblocchi la trattativa per Locatelli, c’è anche un altro obiettivo per la mediana della Juventus ed è Miralem Pjanic. Il bosniaco è stato convocato da Ronald Koeman per la partita di oggi, ma la sua esperienza con il Barcellona sembra essere da tempo agli sgoccioli ed è nella lista dei partenti. Il suo ritorno a Torino non è affatto una ipotesi da scartare, anzi pare essere la soluzione maggiormente gradita anche al centrocampista.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole liberarsi dell’ingaggio di Pjanic

Barcellona-Juventus dunque potrebbe non essere solo un incontro di calcio in campo ma anche l’occasione per discutere del futuro del calciatore bosniaco, come spiega Tuttosport. Il club blaugrana come detto è intenzionato a lasciar partire, in prestito o addirittura a zero, il centrocampista per alleggerire il monte ingaggi. Ma dal canto suo la Juventus punterebbe ad offrire un ingaggio al giocatore distant da quello che Pjanic oggi percepisce al Barcellona, vale a dire 8 milioni di euro. Si dovrà comunque lavorare per trovare una intesa ma l’ex Roma punta a vivere una stagione da protagonista dopo l’ultima vissuta in chiaroscuro nella Liga e per questo motivo potrebbe accettare questa soluzione per tornare in bianconero.