Calciomercato Juventus, l’interesse per il bomber è fortissimo. Mourinho è deciso e vuole regalarsi uno degli attaccanti più forti.

Calciomercato Juventus, Mourinho è deciso più che mai nell’investimento sul bomber. Giocatore che interessa alla sua Roma, soprattutto, se come sembra, dovesse salutare anche Dzeko in attacco direzione Inter. Il bomber in questione è Mauro Icardi ex capitano dell’Inter e ora in forze al Psg. Con l’ormai imminente arrivo di Messi in Francia, la strada di Icardi sembra di nuovo in direzione Serie A. La Juventus rimane in pole per il suo acquisto e CR7 avrebbe bisogno di un partner del genere in attacco. Motivo che fa ben sperare Allegri ma la sfida sarà doppia.

Calciomercato Juventus, c’è anche Mourinho sul bomber | Sfida a due

L’argentino continua a rimanere il preferito del nuovo mister. Talento e velocità da attaccante moderno, ideale se affiancato proprio a Cristiano Ronaldo. Adesso il futuro sembra già scritto. Con l’arrivo di Messi il destino di Icardi sembra nuovamente allontanarsi dalla Francia per ritornare all’ovile della Serie A dove ha guadagnato la sua fama da bomber d’area. Icardi però è conteso anche dalla Roma di Mourinho che, nel caso di addio di Dzeko, vorrebbe andare su un altro grande colpo offensivo.