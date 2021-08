Calciomercato Juventus, Pjanic back | Il dettaglio non passa inosservato

Calciomercato Juventus, il dettaglio nel corso della sfida contro il Barcellona non è passato di certo inosservato.

Proprio in questi istanti si sta disputando Barcellona-Juventus, gara che mette in palio la vittoria del prestigioso Trofeo Gamper: match che vede al momento i blaugrana condurre la gara per 1-0, in virtù della rete messa a segno da Memphis Depay, abile a sfruttare un’amnesia difensiva della compagine di Allegri. Ma l’attenzione è rivolta inevitabilmente anche alle vicende extra-campo, in particolar modo quelle che riguardano le negoziazioni di mercato. C’è un calciatore, in particolare, oggetto della “contesa”: si tratta di Miralem Pjanic, partito dalla panchina, e beccato dai fischi dei 3 mila spettatori della Johan Cruijff Arena, come riportato da “El Chiringuito Tv”.

Il bosniaco non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare alla Juventus, squadra nella quale è cresciuto tanto, e nella quale ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia, sfiorando il colpo grosso anche in Europa. Operazione che potrebbe chiudersi sulla base del prestito: certamente il popolo blaugrana gli ha già dato il benservito…