Calciomercato Juventus, stretta finale per Pjanic | Ore decisive

Calciomercato Juventus, contatti sempre più fitti per il ritorno di Miralem Pjanic: sono ore decisive per il trasferimento del bosniaco.

Il Trofeo Gamper che oggi vedrà opporsi il Barcellona e la Juventus non sarà soltanto l’occasione per vedere all’opera le compagini di Koeman e di Allegri. Nelle ultime settimane i contatti per il clamoroso ritorno di Miralem Pjanic in bianconero sono andati avanti spediti, con il bosniaco che ha in mente solo la Juve, per la quale ha rifiutato anche altre offerte ricevute non molto tempo fa. Secondo quanto riportato da “Marca“, si prospettano ore decisive sotto questo punto di vista, al punto che la fumata bianca potrebbe arrivare anche a stretto giro di posta.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, affondo per Ronaldo | Bomba dalla Francia

Calciomercato Juventus, Pjanic sempre più vicino: chiusura imminente

La Juve ha rotto gli indugi, ed è intenzionata a regalare ad Allegri un altro tassello per rimpolpare il centrocampo, fermo restando che l’altro grande obiettivo della sessione estiva bianconera, non è affatto tramontato. Un doppio colpo che incrementerà il tasso qualitativo e quantitativo della mediana della Vecchia Signora, l’anno scorso orfano di un faro a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Detto che l’operazione Pjanic si farà in prestito ( da capire la formula), molti dubbi permangono sull’eventuale permanenza di Ramsey, che ora come ora ha le valigie pronte, a dispetto delle parole di Allegri, che dopo il Trofeo Berlusconi ha pubblicamente elogiato la capacità del gallese di stazionare davanti alla difesa, lo stesso ruolo in cui Pjanic potrebbe tornare a calamitare una miriade di palloni.