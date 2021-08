Juventus, Allegri sorprende tutti | Centrocampo rivoluzionario

Juventus, le nuove idee tattiche del mister Allegri sorprendono tutti. Si va verso una vera e propria rivoluzione in mediana.

#Juventus | Per chiudere il cerchio su quelle “due curiosità” di #Allegri a metà campo: #Bernardeschi e #Cuadrado voleva già vederli da mezzali nel 2019, #Ramsey play è da provare in un test significativo, #Danilo davanti alla difesa e #Kulusevski mezzala idee ereditate da Pirlo. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 8, 2021

Juventus, Allegri è pronto ad aggiungere importanti novità negli undici titolari. Si parla di una vera e propria rivoluzione tattica. Stando infatti alle ultime indiscrezioni il mister avrebbe già sperimentato nuove strategie nel ruolo che ha mostrato più il fianco negli ultimi mesi: il centrocampo. Lo riporta anche ‘Giovanni Albanese’ su Twitter che parla proprio di nuove soluzioni tattiche studiate da Allegri in vista della nuova stagione. Idee che arrivano già dal passato. Si parla infatti di una nuova e propria rivoluzione per giocatori pronti a rilanciarsi come Bernardeschi e Aaron Ramsey. Bernardeschi infatti potrebbe spostarsi a ruolo di mezzala così come Cuadardo. Idea che come dicevamo poc’anzi, arriva già dal lontano 2019. Ramsey potrebbe invece ricoprire il ruolo di play, e Danilo davanti alla difesa. Per il giovane Kulusevski, invece, si valuta un posizionamento a mezzala già provato lo scorso anno con Pirlo allenatore.