Juventus, i convocati per il trofeo Gamper | Una sola assenza “pesante”

Manca sempre meno all’inizio del trofeo Gamper, per il quale questa sera si affronteranno il Barcellona e la Juventus, in una gara che sicuramente potrà offrire spunti molto interessanti, dentro e fuori dal rettangolo verde. Come confermato da Max Allegri nelle dichiarazioni della vigilia, Paulo Dybala non sarà della partita: la Joya, il cui agente è in questi giorni a colloquio con gli uomini mercato bianconeri per trovare la quadra in vista del rinnovo contrattuale, proseguirà il suo lavoro personalizzato a Torino, dopo l’affaticamento muscolare rimediato nei giorni scorsi. Ecco la lista completa dei convocati, rinvenibile sul sito ufficiale del club:

Wojciech Szczesny