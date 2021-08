Calciomercato Juventus, pericolo inglese: l’Arsenal torna all’assalto

Calciomercato Juventus, pericolo inglese: l’Arsenal infatti sarebbe pronto a tornare all’assalto per il centrocampista obiettivo bianconero

La trattativa non decolla – anche se tra domani e mercoledì sarebbero previsti nuovi incontri – e allora l’Arsenal sembrerebbe pronto a tornare all’assalto per Manuel Locatelli. Anche se, ovviamente, non ha il gradimento del calciatore che ha tutta l’intenzione di giocare la Champions League nella prossima stagione. Ma questo stallo nell’operazione che avrebbe dovuto portare il calciatore a Torino già da un po’ di tempo potrebbe far ritornare prepotentemente i Gunners in corsa.

La notizia è riportata da football.london, che sottolinea come i Gunners abbiamo la cifra richiesta dal Sassuolo da investire. E non si spiegano, in Inghilterra, come la squadra di Arteta ancora temporeggi in questo modo. Un affondo quindi, qualora domani non arrivassero delle novità in merito alla questione, potrebbe essere fatto da parte del club di Premier League.