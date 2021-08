Calciomercato Juventus, arriva un nuovo innesto per l’Under 23

Continuano ad esserci movimenti nel calciomercato della Juventus soprattutto per quanto riguarda la formazione Under 23 di Zauli.

La società bianconera infatti lavora su più fronti, non solo per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri ma anche per rinforzare la seconda squadra che militerà nel girone A di serie C. Non è un mistero che la dirigenza punti molto anche sulla squadra affidata a Zauli, che deve essere una “palestra” importante, un serbatoio dal quale la Juventus potrà attingere in futuro, proprio come è avvenuto lo scorso con Pirlo. Che dall’Under 23 ha lanciato diversi elementi tra cui Frabotta, oggi ceduto al Verona.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie