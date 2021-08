Calciomercato Juventus, stretta finale | La fumata bianca è dietro l’angolo

Calciomercato Juventus, svolta per la stretta finale: l’intesa definitiva è sempre più vicina, manca poco per la fumata bianca.

Piovono conferme sul summit decisivo per Manuel #Locatelli tra #Juventus e #Sassuolo fissato per mercoledì e anticipato ieri. Ci siamo. Il lungo inseguimento dei bianconeri è giunto al traguardo. #calciomercato https://t.co/IhMkP5ahgL

Stretta finale per Locatelli; l’incontro in programma tra poco meno di 48 ore sarà decisivo per la buona riuscita di un’operazione apparecchiata da tempo, e dalla quale ci si aspetta solo la fumata bianca. Come rivelato da Niccolò Schira con un post su Twitter, il “lungo inserimento dei bianconeri è giunto al traguardo”: si cercherà di limare la distanza tra domanda ( che si attesta sui 35 milioni di euro), ed offerta ( grossomodo sui 30 milioni di euro). Operazione che si dovrebbe intavolare sulla base di un prestito oneroso con riscatto condizionato, anche si aspettano annunci ufficiali per suggellare il tutto.

Locatelli vuole solo la Juve; lo ha ribadito anche quando la discrepanza tra la richiesta del Sassuolo e l’offerta dei bianconeri era consistente, e il rischio di frattura elevato. Le sirene dalla Premier sono state rispedite categoricamente al mittente, così come le avances del Borussia Dortmund: ormai la tavola apparecchiata, e le chances che possano sedervisi sia Locatelli, sia Pjanic, sono sempre più elevate…