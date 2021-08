Calciomercato Juventus, sorpasso Atalanta per il mediano

Siamo nel bel mezzo del calciomercato della Juventus, che in questi giorni pare destinato a subire una improvvisa accelerata.

Sono ormai settimane intere che si parla dei possibili colpi bianconere, di trattative aperte e di colpi in arrivo per mister Allegri. Il campionato però è ormai alle porte e questi potrebbero essere i giorni decisivi affinchè arrivino dei volti nuovi a Torino. Locatelli e Pjanic sono ormai da tempo i maggiori indiziati a vestire la maglia della Juventus, anche se nei giorni scorsi si è parlato anche di un interesse del club bianconero per Denis Zakaria, svizzero 25enne del Borussia Moenchengladbach. Un piano B per la mediana che sembra comunque difficile da concretizzare.

