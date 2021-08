Juventus, promossi e bocciati dopo il ko di Barcellona

La Juventus non ha brillato in casa del Barcellona. Tante le insufficienze tra cui spicca quella, ancora, del giovane Dejan Kulusevski.

La squadra di Allegri perde 3-0 a Barcellona, colpita e affondata su due disattenzioni difensive. In altri momenti e con altri climi avrebbero portato il tecnico al tentativo di record del mondo nella disciplina “lancio della giacca”. Insomma, per la Juventus non è stata affatto una bella serata, tanto che il punteggio parla da sè. A dire il vero qualche bella parata Neto l’ha effettuata, ma è troppo poco se si vuole competere a certi livelli. E Messi nemmeno c’è più… Ad ogni modo la Gazzetta dello Sport ha individuato due promossi e due bocciati. Tra questi c’è ancora Kulusevski.

Kulusevski bocciato. Ok Bentancur

Per ciò che concerne i calciatori che hanno superato la prova c’è Bentancur. «Già è tornato a sradicar palloni, portandoli poi fino all’area avversaria – si legge -. Se gli chiedi questo, lo fa bene». Voti positivi anche per Morata. «Ha corsa da spendere, si fa trovare, va spesso in verticale: Neto gli nega più volte il pari, ma lui c’è». Le note dolenti arrivano ancora da Kulusevski. «Un tempo senza guizzi – il giudizio sullo svedese -. La Juve ha cambiato molto e non lo aiuta, lui dovrebbe iniziare ad aiutarsi da solo». Bocciato Ramsey: «Filtro poco, ma nemmeno ci si poteva contare. Geometrie non pervenute: spot per l’acquisto di un regista».