Calciomercato Juventus, il piano per la difesa bianconera

Ancora tanti rumors e piste agostane per quanto riguarda il calciomercato della Juventus di Allegri, quando manca davvero poco all’inizio della prossima serie A.

Non ci sono dubbi sul fatto che a centrocampo l’allenatore bianconero attenda dei rinforzi. Pjanic e Locatelli sono nei radar del club da molto tempo e ci si aspetta una accelerazione delle trattative nei prossimi giorni. Ma c’è anche da prendere delle decisioni riguardo la difesa, che nei giorni scorsi ha visto la partenza del difensore turco Merih Demiral verso l’Atalanta. Arriverà un suo sostituto? Quale sarà il piano della dirigenza per la prossima stagione?

Calciomercato Juventus, Rugani e De Sciglio dovrebbero rimanere

Come spiega Tuttosport la Juventus non si farà trovare impreparata nel caso in cui ci sarà una occasione da cogliere da qui fino a fine agosto per puntellare la retroguardia magari con un nuovo centrale ma sembrano esserci Pochi dubbi riguardo la permanenza in bianco e nero di Rugani per il centrale c’è stato solo un timido sondaggio del Betis Siviglia è l’ingaggio alto sembra frenare una sua partenza Ad ogni modo Mister Allegri lo conosce bene e lo tiene in considerazione e dunque sono alte le probabilità che Rugani possa rimanere a Torino così come Mattia De Sciglio che potrebbe essere un utile Jolly da sfruttare nel corso della stagione