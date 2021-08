Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Pjanic | Decisione presa!

Calciomercato Juventus, super scambio Pjanic-Arrhur: la decisione dei blaugrana è lapidaria

Pjanic, o non Pjanic? La Juventus si ritrova a sfogliare la Margherita in questi ultimi giorni di calciomercato, tra il desiderio di regalare ad Allegri un regista di vitale importanza, e l’esigenza di rispettare parametri economici che impongono investimenti mirati. E così, ha del clamoroso la notizia che rimbalza dalla Spagna, e più precisamente da sport.es, secondo cui Arthur si sarebbe offerto al Barcellona, in quello che si configurerebbe come un clamoroso ritorno.

La risposta dei blaugrana, alle prese con una delle crisi economiche più importanti della loro storia, è stata chiara: “No, grazie”. Arthur non offre le giuste garanzie, nè tecniche, nè comportamentali, e i catalani non vogliono sobbarcarsi l’onere di pagare un altro ingaggio pesante. Ciò non toglie, però, che la trattativa per il Pjanic back non possa essere entrata nella sua fase più calda; il bosniaco è disposto a decurtarsi gli emolumenti, e il Barca ad aprire alla formula del prestito annuale, estendibile per un’altra stagione. Bocciata, però, l’idea scambio con Arthur che, per quanto romantica e per certi versi suggestiva, resterà confinata, appunto, solo ed esclusivamente come un’idea.