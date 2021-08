Calciomercato Juventus, arrivata la decisione del club | C’è una novità

Calciomercato Juventus, la società ha preso una decisione definitiva sull’esterno, ci sono diverse offerte.

Calciomercato Juventus, la società bianconera ha preso una decisione definitiva sull’esterno argentino. Si tratta del giovane talento Soulé. Stando alle ultime indiscrezioni tante sono state le squadre interessate per il talentoso giovane bianconero ma alla fine la società sarebbe improntata sull’opzione della permanenza.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri avvisa i tifosi | Il messaggio non passa inosservato

La #Juventus ha ricevuto diverse proposte per #Soulé, ma resterà in bianconero aggregato all’Under 23 // Juventus have received many offers for Soulé, but he’ll play at Juve U23 this season 💎🇦🇷@GoalItalia