Calciomercato Juventus, la Scozia possibile destinazione del difensore

Per il calciomercato della Juventus ci si avvicina davvero alle battute cruciali, anche se la dirigenza continua a rimanere impegnata su più fronti.

Perché se da un lato c’è la necessità di rinforzare al più presto la rosa di Massimiliano Allegri, dall’altro c’è anche l’esigenza di gestire nel migliore dei modi tutti quei calciatori che sono sotto contratto con i bianconeri. E che magari militano nell’Under 23. Quest’estate la Juventus ha rinnovato anche la sua seconda squadra, pescando in Italia e in Europa quelli che potrebbero essere i campioni del domani. Tante anche le partenze verso club di serie B o C, formazioni nelle quali i giovani potranno mettersi in mostra. A breve potrebbe esserci un’altra cessione.

