Calciomercato Juventus, mezzogiorno di fuoco | 10 milioni con bonus

Calciomercato Juventus, mezzogiorno di fuoco a Torino. Incontro e firma in programma. Ecco cifre e durata contrattuale

La scorsa settimana c’è stato l’incontro per annusarsi, per capire quali sono gli obiettivi per entrambe le parti, e per gettare le basi di un possibile rinnovo contrattuale. Oggi, all’ora di pranzo, ci sarà probabilmente quello decisivo: si parlerà di cifre e di durata del contratto. Tema che non era stato toccato qualche giorno fa. Il clima disteso, però, ha fatto capire in maniera immediata che la situazione era comunque fluida. E adesso è arrivato il tempo giusto di mettere nero su bianco senza andare oltre.

La Juventus, che sarà rappresentata da Cherubini e Arrivabene, incontrerà tra poche ore – secondo la Gazzetta dello Sport – l’entourage di Paulo Dybala: per la Joya, al tavolo delle trattative, ci saranno Antun e Novel, colui che si occupa delle sponsorizzazioni dell’argentino. Ormai il più è stato fatto. Oggi si chiude.

LEGGI ANCHE: Juventus, i tifosi sognano | Possibile ritorno della leggenda bianconera?