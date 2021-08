Calciomercato Juventus, assalto al City: verrà chiesto in prestito per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri

La partenza di Demiral, l’errore di Rugani contro il Barcellona, e anche le condizioni fisiche di Chiellini e Bonucci, che negli ultimi anni di malanni ne hanno superati parecchi, ha fatto scattare un poco di allarme dentro la Juventus. Che, a quanto sembra, è alla ricerca di un difensore da regalare a Massimiliano Allegri. Non ci si svenerà per prenderlo, questo è fuori discussione. Anche perché, all’occorrenza, ci sarebbe anche Danilo pronto a essere schierato nel cuore della difesa. Ma un tentativo verrà comunque fatto. Magari in prestito.

Così almeno riporta Tuttosport, che sottolinea come la società bianconera si farà avanti con il Manchester City per cercare di portare a Torino Laporte. Guardiola non metterà un veto alla cessione del centrale di difesa, anche se la formula potrebbe non intrigare i campioni d’Inghilterra, che vorrebbero cederlo a titolo definitivo.

