Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Altro colpaccio dal Barça

Calciomercato Juventus, asse caldo con il Barcellona: si prepara uno “scippo” ai blaugrana, ma la concorrenza è folta.

Il doppio colpo che Cherubini ha in mente di compiere in queste ultime settimane della sessione estiva di calciomercato è quello che porta a Locatelli e Pjanic. Sfruttando la situazione economica poco encomiabile del Barcellona, la Juve conta di poter chiudere con il bosniaco a prezzi ragionevolmente bassi, imbastendo la trattativa con la formula del prestito secco, con l’ingaggio dell’ex Roma pagato anche dai catalani. Idea affascinante, che si potrebbe concretizzare nel corso delle prossime ore; ma quello del bosniaco non è l’unico profilo che ingolosisce la “Vecchia Signora” che, secondo quanto trapelato dalla Spagna, avrebbe messo gli occhi anche su un altro talento della rosa di Koeman.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Moriba: anche City e Real sul calciatore

Stando a quanto riportato da fichajes.net, anche la Juve si sarebbe iscritta alla corsa per Iliax Moriba, giovane centrocampista del Barcellona che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto il scadenza nel 2022: il calciatore chiederebbe infatti 6 milioni di euro a stagione, una cifra considerata eccessivamente elevata dai blaugrana, che non vanno oltre i 2 milioni di euro l’anno. Oltre alla Juve, da segnalare l’interesse anche del City e del Real Madrid: si attendono aggiornamenti importanti a stretto giro di posta.