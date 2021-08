Cherubini, affari con la Lazio. Juventus, può arrivare un big

La Juventus e la Lazio stanno discutendo se sia possiible concludere una clamorosa operazione di mercato. Rugani sarebbe usato come pedina per Correa.

Inter e, in minor misura, Juventus, sarebbero interessate al cartellino di Joaquin Correa, attaccante argentino classe 1994 che avrebbe intenzione di lasciare la Lazio. Secondo quanto riportato da “Il Tempo“, i capitolini non si opporrebbero ad una cessione del giocatore, ma chiederebbero 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Possibile anche scendere a 30 milioni, ma con l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Vedremo se arriveranno offerte, anche da parte della Juve, per il giocatore.

Per Correa, Rugani come contropartita

Per riuscire a strappare il sì di Lotito, sempre bottega cara, la Juventus è intenzionata ad offrire il cartellino di Rugani. Il difensore, i più ricorderanno, era molto ricercato dal Chelsea quando Sarri ne era allenatore. Adesso potrebbe riaccoglierlo all’Olimpico in un’operazione a più ampio respiro. E’ chiaro che non impatterebbe di molto sulla valutazione di Correa, ma servirebbe ad ammortizzarne l’operazione. Qualora Cristiano Ronaldo fosse invece partito, non ci sarebbe stata storia. L’argentino sarebbe diventato un calciatore bianconero. Adesso, invece, con Messi al Psg, CR7 dovrà rispettare l’accordo stipulato con la Juventus nell’estate del 2018.