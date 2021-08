Del Piero alla Juventus. I social impazziscono dopo l’indiscrezione

Del Piero si è presentato alla Continassa come faceva un tempo. I social della Juventus e dei suoi fan sono letteralmente impazziti subito dopo.

Alex Del Piero, la bandiera indimenticata della Juventus. Nessun dubbio a riguardo su chi sia il calciatore di tutti tempi più amato nella Vecchia Signora. Non ci sarà tifoso che dirà un altro nome rispetto a quello dell’ultimo numero dieci vero. Paulo Dybala veste la sua maglia, ma ancora non ha raggiunto le vette toccate da Pinturicchio. Proprio la Joya ha posato con il suo idolo in uno scatto alla Continassa che testimonia tantissimo.

Del Piero alla Continassa

Come riporta Tuttojuve24.it, nei giorni scorsi non è mancata anche una visita ai bianconeri durante il suo fugace soggiorno a Torino. L’ex numero 10, approdato a Torino 19enne grazie al volere di Giampiero Boniperti, si è fatto ritrarre sia davanti al J Medical che insieme a Max Allegri. Gli juventini si sono così scagliati in massa nei commenti sotto la foto del vecchio capitano bianconero con il tecnico livornese, oltre che a quella del figlio di Del Piero, Tobias, anche lui in visita alla Continassa, chiedendo un suggestivo ritorno.