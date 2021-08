Juventus, non è più positivo: isolamento finito per Rafia

La Juventus continua a prepararsi in vista dell’inizio della stagione, lavorando sodo sul campo, mentre Allegri aspetta ancora rinforzi.

Prima del via della serie A, in programma il 22 agosto contro l’Udinese, la squadra bianconera effettuerà ancora un impegnativo test amichevole contro l’Atalanta. Nelle ultime uscite il tecnico bianconero ha dovuto fare a meno di Arthur e Rabiot infortunati, oltre che di Dybala che non è stato rischiato dopo l’affaticamento muscolare. Assenti anche quei calciatori che sono risultati positivi al Covid e dunque sono stati posti in isolamento. Tra questi anche l’attaccante Rafia, per il quale però finalmente il periodo di stop è finito.

