Clamoroso a Barcellona. I blaugrana “favoriscono” la Juventus

Al Barcellona non basta l’acquisto di Messi. I blaugrana non possono iscrivere nuovi calciatori senza tagli dell’ingaggio. Pjanic vicino all’addio.

Non basta l’addio di Lionel Messi. Se il Barcellona non riesce ad abbassare il monte ingaggi entro la fine di questa settimana non potrà iscrivere i nuovi acquisti alla lista per la prima giornata di campionato. Lo riferisce la Cadena SER, spiegando che comunque ci sarebbe tempo poi fino al 31 agosto, giorno ultimo per la consegna. La cosa non può che far grande piacere alla Juventus, che ha intenzione di strappare il sì a Miralem Pjanic. O meglio, farselo dare da Laporta praticamente gratis e a costo zero.

Pjanic, Juventus vicina