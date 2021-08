Calciomercato Juventus, Allegri ha fatto il punto sulla difesa. Sorprese inaspettate e conferme di vecchi pupilli.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto i suoi difensori inamovibili. La nuova stagione si appresta a cominciare e il mister toscano ha fatto il punto su quali saranno le prossime mosse. Alcune conferme alte, clamorose, rinunce. Stando alle indiscrezioni rilanciate dalla ‘Gazzetta Dello Sport’, il mister ha scelto come i suoi interpreti difensivi. Una conferma di De Sciglio che sembra aver superato nelle gerarchie il partente Pellegrini, che sarebbe dunque messo sul mercato.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto la difesa | Sorprese inaspettate

De Sciglio ma non solo. Anche Rugani sarà nuovamente preso in considerazione, due vecchi pupilli del mister Allegri a cui darebbe un’altra chance. Infatti sia Rugani che De Sciglio sono sempre più vicini alla permanenza in bianconero. Il primo farà da quarto difensore, mentre De Sciglio il cosiddetto tutto fare sulle fasce, il terzino italiano ha dimostrato di poter giocare in ambe due le parti, quindi verrà utilizzato all’occorrenza.