Calciomercato Juventus, irrompe l’Arsenal | Chiusura vicina

Un obiettivo della Juventus si allontana sensibilmente da Torino. Colpa dell’Arsenal che vuole chiudere immediatamente per l’arrivo di Aouar.

Problemi all’orizzonte e, pare, anche irrisolvibili. Si allontana un giocatore che piace molto alla Juventus, Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 della nazionale francese e del Lione. Il talento transalpino, infatti, potrebbe presto passare all’Arsenal. Indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal “Sun“, parlano infatti di contatti frequenti tra le parti. Inoltre i “Gunners” sarebbero intenzionati a chiudere al più presto la trattativa, anche per evitare l’intromissione di altre squadre.

Juventus, Aouar resta un obiettivo

Per la Juventus, però, cambia poco. Il prezzo era ad oggi inaccessibile, ma non per questo perde l’attenzione sul ragazzo. Il costo del cartellino è di circa di 55 milioni di euro e investimenti del genere si fanno solo se ponderati a dovere. Aouar, protagonista assoluto in terra francese era il pallino di Fabio Paratici. E’ un mediano moderno, capace di fare bene entrambe le fasi e anche di trovare delle reti importanti. Piedi buoni e pensiero veloce per un calciatore che adesso ha maturato l’idea di cambiare aria. Cherubini ha riflettuto sulla situazione, ma si è dovuto scontrare con la realtà dei fatti e le casse vuote.