Calciomercato Juventus, effetto Euro 2020 | Asta internazionale

Calciomercato Juventus, concorrenza molto folta per il gioiellino rivelazione di Euro 2020: asta internazionale in arrivo?

Una delle rivelazione più fulgide gli ultimi Campionati Europei è stato sicuramente il giovane trequartista della Samp Mikkel Damsgaard, che con la maglia della Danimarca ha incantato tutti, dimostrando tutte le sue abilità tecniche e importanti doti negli inserimenti. Non a caso, le prestazioni del classe ‘2000 non sono passate inosservate, con il gioiellino dei blucerchiati che fa gola a molti club del Vecchio Continente. Accostato alcune settimane fa anche alla Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Damsgaard piacerebbe anche al Tottenham e al Leeds United, con Ferrero che chiederebbe almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire.

Calciomercato Juventus, smentita del Napoli per Damsgaard: le ultime

Il Corsport aveva riferito di un presunto interesse anche del Napoli per Damsgaard, ma secondo quanto riportato da “Radio Kiss Kiss Napoli“, il danese non sarebbe sulla lista dei dirigenti partenopei per rinforzare la mediana, anche perché i campani sono alla ricerca di un terzino sinistro per completare la rosa a disposizione di Spalletti, e non sarebbero propensi a fare ulteriori investimenti a centrocampo, a meno che non dovesse essere ceduto qualche prezzo pregiato.