By

Calciomercato Juventus, manca ancora l’ufficialità ma ci sarebbe già l’accordo fra le parti ma il giocatore sarà del Parma.

Calciomercato Juventus, Felix Correira sarà un nuovo giocatore del Parma. Manca ancora l’ufficialità ma oggi pomeriggio il giocatore dovrebbe fare le visite mediche per poi ufficializzarsi al Parma. L’esterno d’attacco portoghese appena 20 enne della Juventus è pronto ad una nuova avventura ripartendo dal Parma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dall’MLS pronti a fare follie | Si tratta il bianconero

Calciomercato Juventus, opzione controriscatto | Trattativa agli sgoccioli

Con Correira protagonista, il Parma farà di tutto per riconquistare la Serie A. La squadra ha molte ambizioni in questa stagione dopo la retrocessione. Correira potrebbe infatti rappresentare la forza aggiunta per ritrovare quella grinta mancata la scorsa stagione.