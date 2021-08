Calciomercato Juventus, rischia di saltare tutto | Affare complicato

Calciomercato Juventus, rischia di saltare l’atteso ritorno voluto dal calciatore e anche da Allegri. Dipende dalla una cessione importante

Nell’attesa di capire come andrà a finire la trattativa che dovrebbe portare Manuel Locatelli alla Juventus, la società bianconera, oltre ad aver già pronto un piano B, qualora l’incontro con il Sassuolo previsto per oggi non dovesse dare l’esito sperato, ha in mente di rinforzare il centrocampo con un altro elemento importante. Un ritorno: quello di Pjanic. Che ormai è fuori dalle rotazioni di Koeman al Barcellona.

Se un punto d’incontro tra le parti sembra essere già stato trovato – la formula dovrebbe essere quella del prestito – al momento non ci sono passi in avanti nell’operazione. La Juventus deve vendere per accogliere di nuovo il centrocampista bosniaco che l’anno scorso è andato in Spagna nell’operazione che ha portato Arthur a Torino. Il nome in uscita già c’è, ma l’alto ingaggio non permette di dare un’accelerata ad una cessione che appare determinante nell’economia bianconera. E che potrebbe bloccare il ritorno di Mire.

