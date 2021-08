Calciomercato Juventus, il difensore si libererebbe ad un prezzo conveniente. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche il Benfica.

Calciomercato Juventus, l’altra estate Juventus e Barcellona hanno messo in atto lo scambio di cartellini fra Pjanic – Arthur la cosiddetta maxi doppia plusvalenza, ma si era parlato anche di un altro profilo. Stiamo parlando del francese Umtiti. Una volta protagonista sia della Francia che del Barcellona ma visti i tanti infortuni fisici è stato fuori a lungo. Proprio per questo motivo la società bianconera non si era mai sbilanciata più di tanto ma adesso l’operazione potrebbe agevolarsi ad un prezzo low cost.

Calciomercato Juventus, il difensore si libera | Assalto low cost

Non ci sarebbe infatti solo la Juventus sul francese. Stando alle ultime indiscrezioni anche il Benfica avrebbe mosso pedine importanti per garantirsi le prestazioni del difensore. Stando infatti alle ultime novità rilanciate da ‘Fichajes.net’, i portoghesi potrebbero mettere sul tavolo 10 milioni di euro come offerta per garantirsi le prestazioni sportive del giocatore.