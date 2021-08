Juventus, contro l’Atalanta sentore di normalità. Il pubblico ritornerà allo stadio dopo tanto tempo. Numeri che fanno felici la dirigenza.

Juventus, contro l’Atalanta numeri che fanno sorridere la dirigenza. Infatti la sfida contro i bergamaschi non sarà solo il ritorno di Allegri all’Allianz Stadium di Torino ma anche il ritorno alla presunta normalità. Infatti la metà della capienza dello stadio verrà frequentata dai tifosi, che, finalmente, potranno tornare protagonisti anche loro insieme ai propri beniamini calcistici.

Juventus, che gioia | Con l’Atalanta numeri che fanno felice la dirigenza

Finalmente i supporter potranno tornare sugli spalti a tifare i propri beniamini. Ovviamente la capienza sarà ridotta alla metà per via dei distanziamenti e delle norme vigenti ma… un “record” che fa felice la dirigenza, infatti era da ormai oltre un anno che i tifosi non mettevano piede in massa dentro l’Allianz Stadium di Torino e finalmente, muniti di Green Pass, avranno modo di farlo.