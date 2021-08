Calciomercato Juventus, accordo trovato. Si decide la formula del trasferimento. Il calciatore ha fretta di vestirsi di bianconero

Il calciatore ha fretta. Vuole essere a Torino già lunedì. E oggi non scenderà nemmeno in campo nell’amichevole che il suo Sassuolo disputerà contro la Lazio a Frosinone. Ieri l’ennesimo incontro tra la Juventus e la società neroverde ha portato almeno a risolvere uno dei primi rebus: il prezzo è quello giusto. Locatelli viene valutato 35 milioni di euro. E Cherubini, per andare incontro alle richieste del Sassuolo, ha deciso di chiudere l’operazione con il riscatto la prossima estate e non in quella del 2023 come inizialmente aveva preventivato la Juve.

Un segnale chiaro, questo, della voglia bianconera di avere il centrocampista. Che ormai si è spazientito dopo quasi due mesi di continui tira e molla. Ma una volta arrivati al punto d’incontro sulla parte economica, sembra tutto in discesa. Quello che rimane da concordare, con un altro summit, è la formula dell’operazione.

