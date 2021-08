Calciomercato Juventus, oggi altro summit | Parti divise dai dettagli

Calciomercato Juventus, oggi previsto un altro summit: parti divise da alcuni dettagli. Ma potrebbe arrivare la fumata bianca

Ieri l’incontro fiume con Locatelli. Oggi è previsto quello con Dybala. La dirigenza bianconera non conosce sosta. Vuole mettere le cose a posto nel minor tempo possibile e per farlo ha bisogno di summit, anche lunghi, e dilazionati nel tempo. Quello che praticamente sta succedendo per la Joya.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la ritrovata serenità tra le parti ha portato ad un sensibile avvicinamento. Ma ancora ci sono i dettagli da limare. Quelli che alla fine della discussione fanno comunque la differenza. Balla qualche milione di euro e un anno di contratto. Ma la sensazione è che non i problemi più importanti siano stati risolti. E intanto oggi, Dybala, giocherà contro l’Atalanta al centro dell’attacco.

