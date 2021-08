Calciomercato Juventus, per il difensore possibile nuovo prestito

Il calciomercato della Juventus entra nella sua fase cruciale quando manca solo una settimana all’inizio del campionato di serie A.

Le priorità della società bianconera non sono cambiate, si cercano sempre innesti per la linea mediana. Dopo l’ultimo incontro con il Sassuolo Manuel Locatelli sembra essere più vicino, mentre per Pjanic si vive una fase di stallo. Per l’arrivo del bosniaco dal Barcellona è necessaria prima la cessione di Ramsey, ma per il momento non ci sono offerte per il gallese. Qualcosa in uscita invece potrebbe muoversi per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

