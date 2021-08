Calciomercato Juventus, ufficiale: come anticipato nei giorni scorsi, adesso c’è il prestito in Serie A. C’è il comunicato

Ufficiale. C’è il prestito in Serie A. come anticipato nei giorni scorsi, la Juventus ha ceduto il cipriota Kastanos alla Salernitana per una stagione. La società bianconera ha emanato un comunicato stampa per ufficializzare l’operazione in uscita. Che è stata voluta da Castori, tecnico dei campani, che ha visto da vicino, nella passata stagione, il centrocampista bianconero. Visto che è già la terza stagione che si muove da Torino, ma, nelle altre due occasioni, era stato ceduto in cadetteria. Adesso la grande occasione. Con la Juve che ha deciso di mandarlo via temporaneamente anche per capire le qualità del calciatore nella massima serie. Un ritorno, nella prossima annata, non è escluso.

