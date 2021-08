Juventus-Atalanta formazioni ufficiali: le scelte di Allegri

Juventus-Atalanta è il test amichevole di questa sera, si gioca alle ore 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. Le formazioni ufficiali.

Si gioca alle 20.30 e per la Juventus sarà senz’altro una amichevole di spessore quella contro Muriel e compagni. Un succulento antipasto del campionato di serie A nel quale entrambe le formazioni saranno protagoniste. Il tecnico bianconero Allegri cercherà di capire lo stato di condizione dei suoi uomini in attesa del debutto ufficiale di domenica 22 agosto contro l’Udinese. Dunque nel corso dei 90 minuti ci sarà sicuramente spazio per tutti. Out Rabiot e Arthur, infortunati, mentre ci sarà il recuperato Dybala.

