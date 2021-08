Juventus, buone indicazioni dal test con l’Atalanta: il punto

Ultima amichevole decisamente positiva quella che ha visto ieri sera protagonista la Juventus contro l’Atalanta di Gasperini all’Allianz Stadium.

Dopo il ko di Barcellona c’era molta attesa per vedere all’opera l’undici di Allegri, a poco più di una settimana dall’esordio in campionato contro l’Udinese. Senza Rabiot e Arthur a centrocampo, il tecnico ha confermato Ramsey davanti alla difesa, con Bernardeschi e Bentancur a supportarlo. In attacco Dybala punto centrale, con Ronaldo e Chiesa ai suoi lati. Un 4-3-3 che spesso si è trasformato in un 4-4-2. La prova della Juventus è stata decisamente convincente, con i bianconeri che alla fine sono riusciti ad imporsi per 3-1.

