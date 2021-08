Calciomercato Juventus, Barcellona sull’esterno | Proposto lo scambio

Prontissima, però, la risposta della dirigenza bianconera che non vorrebbe nemmeno trattare. La società crede molto nel giovane svedese che già nella scorsa stagione, alla guida del tecnico Andrea Pirlo, ebbe modo di esprimersi. Quest’anno con Allegri ci si aspetta il definitivo salto di qualità.

Il classe 2000 è volenteroso per fare la differenza fin da subito. Alla guida di Allegri avrà la possibilità di mettersi in luce sperando di esprimersi sempre ad altissimi livelli. Le potenzialità, infatti, sono quelle di un autentico fuoriclasse e proprio per questo motivo la Juventus lo ritiene incedibile e non sarebbe disposta a trattare per nessuna cifra, nemmeno di fronte ad uno scambio vantaggioso.