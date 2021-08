Il calciomercato della Juventus è ancora aperto e da qui fino alla fine del mese potrebbero arrivare nuovi volti nell’organico di Allegri.

Il tecnico però finora ha fatto di necessità virtù, dando spazio a chi faceva già parte dell’organico della Juventus nella passata stagione e allo stesso tempo ha dato una chance anche a chi è rientrato dai prestiti. Ne sono fulgidi esempi Rugani e De Sciglio: entrambi potrebbero rimanere a Torino ed essere delle pedine preziose in una stagione che si preannuncia lunga e logorante. Con la squadra bianconera che sarà impegnata su più fronti, sia in Italia che in Europa. Ma c’è anche un altro giocatore che pare rigenerato dal ritorno di Allegri.

LEGGI ANCHE –>Juventus, dall’America sono pronti a fare follie per lui