Calciomercato Juventus, Allegri spazientito | Accordo o ribaltone totale

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: Allegri ha preso la sua decisione. Ecco le ultime bombe d’Oltremanica.

Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione della Juventus, attesa dalla trasferta contro l’Udinese, in un match nel quale Allegri spera di avere a disposizione Manuel Locatelli: con il Sassuolo i contatti proseguono imperterriti nelle ultime ore, e l’accordo definitivo sembra essere dietro l’angolo. Tuttavia dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione piuttosto importante: come rivelato dal Daily Star, infatti, Allegri, stanco dei continui tira e molla da parte dei neroverdi, avrebbe invitato gli uomini mercato della Juve ad abbandonare il tavolo delle negoziazioni nel caso in cui il Sassuolo non dovesse dare il via libera.

Locatelli-Juventus, calciomercato: ore decisive, le ultimissime

Questo pomeriggio ci sono stati altri contatti tra le parti, per stringere i tempi in vista di un’intesa che sembra essere sempre più vicina. Il nodo è legato alla modalità di pagamento, non più sulla valutazione del centrocampista: i bianconeri spingono per un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, mentre gli emiliani vorrebbero che quest’obbligo non fosse subordinato a nessun tipo di vincolo. Trapela comunque ottimismo, sebbene ci siano dei dettagli da limare: si continua a trattare.