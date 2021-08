Calciomercato Juventus, colpo in canna | Offerta pazzesca: 65 milioni!

Calciomercato Juventus, sprint finale: l’operazione è da capogiro, in quanto si dovrebbe aggirare sui 65 milioni di euro complessivi.

Siamo ormai giunti al rettilineo d’arrivo. Dopo una trattativa durata tutta l’estate, lo distanza che separa Locatelli dalla Juventus è sempre più risicata. L’ultimo incontro andato in scena qualche giorno fa ha contribuito ad avvicinare le due parti, separate ormai soltanto dalla modalità di pagamento: riscatto vincolato dal raggiungimento della Champions per la Juve, riscatto obbligatorio per il Sassuolo. Dettagli: la sensazione è che nelle prossime ore arriverà lo scatto decisivo, con i bianconeri che dovranno versare circa 35 milioni di euro nelle casse degli emiliani, come rivelato da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: l’investimento è da capogiro

L’operazione è stata imbastita sulla base di un prestito oneroso con obbligo ( questo è il nodo) di riscatto: non sarà dunque un affare alla Chiesa, per il quale si fece ricorso ad un prestito biennale. L’accordo con il calciatore c’è da tempo, sulla base di un contratto fino al 2026, per un totale di 30 milioni lordi: un investimento importante, che la Juve avverte il bisogno di fare, per rimpolpare una mediana privo di un calciatore con le caratteristiche del “Loca”. Il tira e molla è ormai agli sgoccioli: Locatelli si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus, per un colpo da 65 milioni di euro totali.