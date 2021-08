Calciomercato Juventus, terremoto PSG | La resa dei conti è arrivata

Calciomercato Juventus, summit d’emergenza per discutere del proprio futuro: la rottura è sempre più vicina.

Importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Kylian Mbappè, e indirettamente quello di Cristiano Ronaldo. Come rivelato dal quotidiano spagnolo “La Sexta“, l’attaccante francese del Psg avrebbe chiesto, ed ottenuto, un incontro con la dirigenza. Il motivo? Facile intuirlo: dalle indiscrezioni che trapelano sia dalla Francia, sia dalla Spagna, appare evidente come l’ex Monaco abbia deciso di cambiare aria, e di approdare al Real Madrid un anno prima della scadenza naturale del proprio contratto. Non sono state ancora rese note le cifre dell’ipotetica operazione Mbappé-Real, anche se l’affare non dovrebbe allontanarsi di molto dai 100 milioni di euro.

Con il futuro di Mbappé appeso a un filo, ritorna in discussione anche quello di Cristiano Ronaldo, con Jorge Mendes che avrebbe avuto dei colloqui con il Psg alcune settimane fa, e il filo diretto con i parigini potrebbe surriscaldarsi in queste roventi ore di calciomercato, che potrebbero regalare un tridente da sogno all’ombra della Tour Eiffel. A quel punto, bisognerebbe chiedersi a quale profilo la Juventus deciderà di dare l’assalto, dal momento che un campione come Cr7 è difficilmente sostituibile.