Calciomercato Juventus, ecco la verità sul possibile colpo in uscita per i bianconeri: smentita totale inaspettata.

Dopo aver ceduto Demiral all’Atalanta, in casa Juventus si sta ragionando sulla strategia da adottare in vista delle manovre in difesa da adoperare da qui fino al termine della sessione estiva di calciomercato. In ballo c’è il futuro degli altri due centrali considerati non indispensabili da Allegri, e cioè Rugani e Demiral. Per quest’ultimo sono arrivate offerte dalla Germania ma soprattutto dal Cagliari, e si sta valutando la possibilità di far partire il romeno in prestito, in maniera tale da continuare ad averne il controllo sul cartellino. Per l’ex Empoli, invece, si era fatta strada la suggestiva pista Napoli, con i partenopei che, alla luce dell’interesse dell’Olympiakos per Manolas, avrebbero attenzionato anche il profilo del centrale classe ’94 di proprietà della Juventus.

Calciomercato Juventus, nessun contatto Rugani-Napoli: le ultime

Come riportato da CalcioNapoli24.it, però, filtrerebbero smentite in tal senso: la pista Rugani-Napoli non è affatto caldo, al punto che non ci sarebbero stato contatti né con l’entourage del calciatore, né con la Juventus. Ciò non significa che in futuro non possa nascere qualcosa, con la Juve che, alla luce della situazione contrattuale di Rugani, potrebbe entrare nell’ordine di idee di accettare una partenza del difensore, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Chiaramente, l’eventuale partenza di Rugani, escluderebbe quella di Dragusin, e viceversa, con la “Vecchia Signora” che, però, continuare a tenere d’occhio anche Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina.