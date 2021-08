Dybala, trattativa in salita | Antun ha un asso da giocarsi

Non è di semplice risoluzione la trattativa che porterà al rinnovo Paulo Dybala. Il fuoriclasse della Juventus vuole tanto, l’agente sa cosa fare.

Ancora non ci siamo e Paulo Dybala inizierà il suo campionato col contratto in scadenza. Davvero clamoroso. La Juventus correrà lo stesso rischio del Napoli con Insigne, del Milan con Kessie e del Manchester United con Pogba. Gli ultimi negoziati tra i bianconeri e l’agente della Joya, Antun, non sono andati bene. Nemmeno la presenza dell’ad Arrivabene ha sbloccato la situazione. La distanza è ancora ampia. Il club offre 10 milioni comprensivi di bonus. Il procuratore vuole 10 fissi e 2 milioni di bonus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non è stato convocato | Affare in chiusura

L’asso di Antun per Dybala

Il portale calciomercato.com aggiunge un nuovo particolare. Lo scafato Antun si giocherà pure il gol all’Atalanta sul tavolo della trattativa per il rinnovo. Il club si augura arrivi il prima possibile in modo da poter avere l’argentino concentrato solo sulla stagione entrante. Quella che dovrà essere del riscatto della Juve, ma anche suo personale. Del resto non potrebbe essere altrimenti dopo le appena 26 presenze e i 5 gol dello scorso anno, causa pure infortuni no stop. Di gran lunga la peggiore da quando Paulo Dybala è alla Juve.