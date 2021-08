Juventus-Empoli, aperta la libera vendita dei biglietti

La prima partita casalinga della nuova stagione la Juventus la giocherà sabato 28 agosto all’Allianz Stadium per affrontare l’Empoli.

Dopo l’esordio in Friuli per affrontare l’Udinese, la formazione di Max Allegri giocherà il suo primo match casalingo della stagione 2021/2022 contro i toscani di Aurelio Andreazzoli. Chiaramente la Juventus andrà a caccia dei tre punti, l’obiettivo di Allegri è quello di riuscire a marzo ad essere nel gruppone delle squadre che si contenderanno lo scudetto. Quello che è cambiato rispetto alla passata stagione è che stavolta Ronaldo e compagni potranno avere il supporto del pubblico. Che non è certo poco dopo oltre un anno vissuto con gli spalti vuoti.

