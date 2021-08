Calciomercato Juventus | Paratici soffia via un altro calciatore

L’operazione era praticamente conclusa, invece è saltata all’ultimo momento. C’è lo zampino di Paratici e del Tottenham sul no di Milenkovic.

Ha perfino giocato in Coppa Italia titolare contro il Cosenza. Nikola Milenkovic aveva già impacchettato i suoi bagagli per viaggiare verso Londra, ma dovrà aspettare qualche altro giorno. L’operazione tra il West Ham e la Fiorentina è evaporata a causa di una vecchia conoscenza della Vecchia Signora che adesso dispone di quantità enorme di denaro. Fabio Paratici, infatti, ha chiesto ai viola di aspettare perché vorrebbe il serbo al Tottenham fin da subito. La Juventus, in tutto questo, non muove un dito perché a certe cifre non può competere.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Atalanta, Bernardeschi: “Pronto per la stagione”

La strategia Juve per Milenkovic

La società viola valuta Nikola Milenkovic quindici milioni. E non intende scendere di un euro da questa cifra. Nella primavera scorsa due club inglesi si erano fatti avanti per il difensore serbo. Oggi una delle piste più importanti porta sempre alla Juventus. Da sempre molto attenta sul giocatore (che sarebbe gradito a mister Allegri). La società bianconera vorrebbe inserire una contropartita tecnica ma la Fiorentina vuole solo contanti. Che poi, come sempre accade, è pronta a reinvestire. Cherubini aspetta serafico, incrociando le dita e sperando che salti anche l’affare con il Tottenham. In quel caso si farebbe avanti negli ultimi giorni di calciomercato…