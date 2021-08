Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | Regia di Mendes

Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona con la regia di Jorge Mendes. Ecco le ultime che arrivano dalla Spagna

Un’occasione dal Barcellona. Un’occasione che ha la regia del potente procuratore – che gestisce anche Cristiano Ronaldo – Jorge Mendes. Sì, perché l’anno prossimo (o forse gà adesso) la Juve saluterà il campione portoghese. E allora serve un sostituto. Qualcuno che sia in grado di non farlo rimpiangere. E in Catalgona c’è un elemento, uno dei giovani più importanti in circolazione, che potrebbe proprio fare al caso della società bianconera. Anche perché va in scadenza di contratto proprio la prossima estate. E ancora non è stato trovato l’accordo economico per il rinnovo. Mendes, che sta aspettando di capire l’evolversi della situazione, si sta cominciando a guardare attorno per capire quali possono essere i club che potrebbero valutarne l’acquisto. E, tra questi, ci sono appunto i bianconeri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Icardi arriva con lo scambio | “Anche subito”

LEGGI ANCHE: Juventus, con gli stadi aperti a metà la perdita è enorme